Сочи, Краснодарский край, 16 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. 16 августа в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет заключительный матч четвертого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Дмитрий Пукалик Сослан Джанаев

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев — Данила Прохин, Матео Барач, Кирилл Заика — Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов — Игор Юрганов, Ивелин Попов, Артур Юсупов — Максим Барсов, Викториен Ангбан.

Главный тренер: Владимир Федотов.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Сослан Джанаев сыграл лишь в одном матче с «Уралом». В первых двух турах на воротах стоял 31-летний Николай Заболотный.

«Химки»: Илья Лантратов — Александр Филин, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Эльмир Набиуллин — Денис Глушаков, Филип Дагерстон, Александр Трошечкин — Сенин Себай, Илья Кухарчук.

Главный тренер: Игорь Черевченко.

На данный момент «Сочи» с шестью набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав четыре очка, расположились на двенадцатом месте.