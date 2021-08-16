Москва, 16 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Отказ руководства российских государственных структур от работы в Крыму не должен оставаться безнаказанным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По мнению эксперта, государственным структурам нужно в приказном порядке давать указания о работе в Крыму.

«Если где-то какие-то государственные структуры игнорируют работу с Крымом, то это вопрос для уголовных дел», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители пожаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.