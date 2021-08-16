Вологда, 16 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Вологде и Череповце откроют пункты вакцинации для лиц старше 60 лет. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kuzdrav.ru Пункт вакцинации

«Два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса откроют в Вологде и Череповце с 17 июля. Там прививки будут делать пенсионерам и ветеранам», — заявил Кувшинников.

В Вологде специализированный пункт вакцинации откроется на базе областного госпиталя ветеранов войн, в Череповце — на базе Дома музыки и кино.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина провалила план по ковид-вакцинации из-за беспечности ее жителей.