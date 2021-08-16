Киев, 16 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Успех саммита проекта «Крымская платформа» не зависит от того, будет ли там присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель, заявила 16 августа в эфире украинского телевидения народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

President.gov.ge Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Верещук попросили объяснить, почему Меркель 22 августа посетит Киев, однако не будет присутствовать на саммите «Крымской платформы», который пройдет буквально на следующий день. Согласно объяснению депутата, у канцлера Германии слишком плотный график, который не позволяет ей быть на Украине два дня подряд.

«У нее все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет… здесь эмоции лишние», — сказала представитель партии Зеленского.

Она категорически не согласилась с мнением, что отсутствие Меркель на мероприятии связано с давлением со стороны России. По словам Верещук, в таком случае канцлер Германии вообще не приезжала бы в Киеве в эти праздничные дни.

ИА REGNUM напоминает, что саммит «Крымская платформа» должен пройти в Киеве 23 августа, а 24 августа на Украине отпразднуют 30-летие независимости. Предполагается, что 22 августа Меркель обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским войну в Донбассе и фактор «Северного потока — 2».