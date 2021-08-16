Москва, 16 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Государство должно оказать давление на бизнес, чтобы тот признал Крым территорией России посредством своей работы на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Я думаю, что эта задача должна решаться государством посредством оказания давления на бизнес», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, не бизнес должен указывать чей Крым и решать, кого ему удобнее признавать с учетом торговых интересов. Это должно делать государство.

«Но государство пока не показало бизнесу и структурами вроде спортивных федераций их место и функцию, которая у них должна быть после того, как свершилось такое важное событие, как воссоединение Крыма с Россией», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители пожаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.