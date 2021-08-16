Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Военные США эвакуировали собак из захваченного боевиками Кабула, сообщает 16 августа ABCNews в социальной сети Twitter.

Вывод войск США из Афганистана

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Военных собак доставили в аэропорт Кабула вместе с официальными представителями Штатов. Животные заняли места в самолете рядом с военными и представителями дипмиссии.

Отметим, что рейс с военными США и служебными собаками вылетел из Кабула в США еще 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с вылетающего из аэропорта Кабула военно-транспортного самолета ВВС США C-17 упали несколько человек, предположительно афганцев, которые пытались убежать из страны из-за страха перед террористами.