Тамбов, 16 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В селе под Тамбовом неизвестные пытались сжечь несколько десятков ампул с вакциной от ковида, об этом сообщили 16 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Mzdrav.rk.gov.ru Вакцина от коронавируса

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32 ампулы (объёмом 0,5 г) вакцины против коронавируса были обнаружены в району с. Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра.

«В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления», — уточнили в полиции.

Ранее полицейские также установили, что медработник фельдшерского пункта в селе Калаис включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу Кирсановского района, которая по факту прививку не получала.