Вологда, 16 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Вологодской области план по ковид-вакцинации выполнен на 46%, в числе привитых — более 214 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании заявил глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«План привить 60% взрослого населения к 1 сентября, к сожалению, выполнить не удалось по объективным причинам — не все вологжане осознают серьезность ситуации. Многие из наших земляков надеются на русское «авось», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область вышла на плато по заболеваемости ковидом.