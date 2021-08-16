Почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Москва, 16 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 38 авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
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По данным на 17:56, во «Внуково» шесть рейсов задержано, четыре отменено, в «Домодедово» 15 задержано, пять отменено, в «Шереметьево» семь задержано, один отменён.
В «Жуковском» изменений в расписании нет. Данные для сервиса предоставлены аэропортами.
Напомним, Россия сняла ограничения на авиасообщение с тремя странами — Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.