Киев, 16 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале увеличился на 5,4% относительно второго квартала прошлого года, сообщила 16 августа государственная служба статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

При этом, согласно информации ведомства, относительно первого квартала 2021 года реальный ВВП Украины сократился на 0,8%.

В сообщении отмечается, что объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года.

В комментарии говорится, что основными факторами роста ВВП стали постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения; высокий потребительский спрос населения, а также благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало высшим объемам экспорта товаров и услуг.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство экономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%. Также отметим, что падение ВВП Украины во втором квартале прошлого года было наибольшим из-за всеукраинского локдауна.