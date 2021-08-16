На Украине оценили рост ВВП во втором квартале 2021 года
Киев, 16 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале увеличился на 5,4% относительно второго квартала прошлого года, сообщила 16 августа государственная служба статистики.
При этом, согласно информации ведомства, относительно первого квартала 2021 года реальный ВВП Украины сократился на 0,8%.
В сообщении отмечается, что объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года.
В комментарии говорится, что основными факторами роста ВВП стали постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения; высокий потребительский спрос населения, а также благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало высшим объемам экспорта товаров и услуг.
ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство экономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%. Также отметим, что падение ВВП Украины во втором квартале прошлого года было наибольшим из-за всеукраинского локдауна.