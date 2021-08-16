Барселона, Испания, 16 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта на прошедшей пресс-конференции рассказал о тяжелых финансовых проблемах клуба: «У нас отрицательный оборотный капитан в размере 451 миллиона евро. На данный момент клуб выделяет на зарплаты игрокам 103% от общей суммы доходов. Этот показатель на 20−25% больше, чем у наших конкурентов. Сейчас долг клуб составляет 1,35 миллиарда евро. Экономическое состояние клуба очень тревожное, а финансовое положение стоит назвать драматичным», — сказал Лапорта.

Fifa.com Лионель Месси

Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось договориться с ветераном команды Жераром Пике о сокращении зарплаты, чтобы клуб сумел вписаться в потолок зарплат. Позднее испанский защитник сообщил, что Хорди Альба, Серхи Роберто и Серхио Бускетс в ближайшее время также договорятся о сокращении зарплат.

10 августа бывший нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси подписал двухлетнее соглашение с французским «Пари Сен-Жермен». Аргентинец не смог остаться в «Барселоне» из-за правил лиги касательно потолка зарплат.

В первом туре испанской Примеры «Барселона» одержала уверенную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Мартин Брэйтуэйт (45+2', Френки Де Йонг, 59'), Жерар Пике (19', Мемфис Депай) и Серхи Роберто (90+1' Мартин Брэйтуэйт).