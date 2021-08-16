Москва, 16 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Крупный бизнес неизбежно признает Крым территорией России и начнет работать на полуострове под российской юрисдикцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По мнению эксперта, все компании, которые сейчас в той или иной мере обходят работу в Крыму, со временем поменяют свое отношение к этому вопросу.

«Но произойдет это по мере того, как будут нарастать проблемы у США. А Евросоюз будет чувствовать неуверенность, чтобы на такие компании российские нажимать только потому, что они признают Крым. Поэтому признание Крыма российским со стороны крупного бизнеса неизбежно», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители пожаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.