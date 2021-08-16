Москва, 16 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Для работы российских госкомпаний в Крыму над ними следует установить более жесткий контроль. Об этом 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, на данный момент у государства нет всеобъемлющего контроля над компаниями, в которых ему принадлежит часть акций. Именно поэтому многие из них до сих пор не начали работать в Крыму.

«Поэтому встает вопрос, что государство должно иметь контроль над этими структурами. Они должны стать государственными ведомствами или полностью государственными предприятиями, чтобы их действия не расходились с национальной политикой», — сказал Колташов.