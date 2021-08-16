Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внёс изменения в «антиковидное» постановление областного правительства, которым смягчил коронавирусные ограничения в целом ряде сфер деятельности и уточнил порядок проведения школьных линеек 1 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Правительство Ленинградской области

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Как сообщили 16 августа в пресс-службе губернатора, в «красной» зоне на открытом воздухе в школьных линейках 1 сентября 2021 года на открытом воздухе смогут принять участие до 500 детей и родителей, в помещении — до 300 человек; в «желтой» зоне — на открытом воздухе — до 700 человек, в помещении — до 500 человек; в «зеленой» зоне — без ограничений численности.

Кроме того, решением губернатора разрешены массовые мероприятия численностью: до 500 человек в «красной» зоне, до 1000 — в «желтой», до 3000 — в «зеленой» зоне. Аналогичные требования введены для спортивных мероприятий, однако их зрители должны занимать не более 50% зрительских мест.

По всей территории Ленобласти разрешена работа ярмарок, столь популярных в осенний период. Цирки-шапито смогут работать с ограничениями по заполняемости: в «красной» зоне — до 50% мест, в «желтой» — до 75%, в «зеленой» — без ограничений.

Детские игровые центры и комнаты в «красной» и «желтой» зонах могут функционировать при нахождении не более одного человека на 4 кв. метра и при условии не более чем 50% заполняемости. Однако в «красной» зоне в торговых центрах площадью более 36 тыс. кв. метров их деятельность запрещена. В «зеленой» зоне работа детских игровых центров разрешена без ограничений по заполняемости.