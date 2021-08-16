Белград, 16 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки подтверждено заражение коронавирусом еще у 1288 людей из около 12 000 протестированных. От последствий COVID-19 умерло семь человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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С 17 августа граждане Сербии, которые вакцинировались от коронавируса более шести месяцев назад, смогут получить третью, дополнительную дозу вакцины, сообщил телеканал РТС. Граждане получат приглашение в СМС-сообщениях или по электронной почте.

Напомним, что ранее сербские СМИ сообщили о том, что в страну прибыла новая поставка из 99 450 доз вакцин компании Pfizer BioNTech.