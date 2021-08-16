Екатеринбург, 16 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Идеология золотого тельца, культ денег — именно по этой причине Крым до сих пор фактически не признают многие госкорпорации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель свердловской региональной молодежной патриотической организации «Наследие» Дмитрий Ермаков.

Личная страница в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/id9683261) Дмитрий Ермаков

Это комплексная проблема нашего современного государства. Её мы видим и на Олимпиаде с «нейтральными флагами», и в ситуации со сбитым в Азербайджане вертолётом, и в случае с Крымом. Везде мы в это упираемся, потому что в приоритете у нас деньги. Из-за отсутствия понятной идеологии нашей идеологией стали деньги, культ золотого тельца. На все вещи смотрим с точки зрения финансовых потерь или прибыли. Исходя из этой концепции, многие госкорпорации не фигурируют в Крыму, потому что они могут понести какие-то ресурсные издержки из-за санкций.

Дмитрий Ермаков Разумеется, я против этого как патриот своей страны. Я считаю, что есть вещи, которые нельзя измерять деньгами. Например, честь и достоинство нашей страны. Я понимаю, что нам видно и известно далеко не всё, но со стороны всё это выглядит удручающе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили о трудностях с доступом к электронной медицинской карте ребёнка на портале mos.ru. На сайте говорится: «доступ к данной услуге разрешён только с территории РФ».