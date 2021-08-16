Баку, , 17:50 — REGNUM МВД РФ запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданину Азербайджана, экс-послу Исфандияру Вагабзаде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято из-за того, что он «допустил публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь».

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата, которые политик назвал оскорблением всех россиян. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.

Что пишут пользователи азербайджанских социальных сетей по этому поводу?

@ilyasmorningstar: «Боже, будто Вагабзаде будет ее посещать.»

@elshad545: «Какая тонкая душевная организация у РФ»

Армине @Armine123456: «Ой как будто Жириновский в высказываниях скромен. Если так судить, то его вообще казнить надо»

Исмаилов Сахил: «Два сапога пара: что Жириновский и что Вагабзаде. Оба националисты и друг друга стоят»

Абдуллах Чатлы @BakuIMS: «Всё верно. Нужно действовать зеркально»

@elshad545: «Заметьте, после такого оскорбления, Азербайджан не запретил Жириновскому въезд в АР на 50 лет.»

Феликс Эдмундович: «Но Жириновский очень умный политик и все его политические предсказания сбываются на 90 процентов!»

İslam: «Никак не оправдываю слова Вагабзаде, но разве кто-то потребовал наказания для Жириновского или только мы своих обсираем? Око за око, зуб за зуб — всё справедливо.»

Baurzhan Sultanov: «Дурак и косить под дурака — это, батенька, разные вещи!»

Robert Romanovskiy: «У Вагабзаде вообще не только ума нет, но и инстинкта самосохранения. Ляпнул против всей нации и что-то и против Путина. Путин, если захочет, то Вагабзаде завтра уже не станет. Во всей этой истории проиграли обе стороны, и только армяне потирают руки…»

Mirzebey R. Abilov: «Я был удивлён уровнем НЕзнания русского языка Вагабзаде, который был переводчиком, послом работал долгие годы. Слабый ответ, с ошибками, напрасно он так про народ…»

@astronavt507: «Опять наши здесь говорят, что Вагабзаде плохой, что он неграмотный. Правильно сказал мужик. Сколько можно выслушивать оскорбления от Жириновского, Соловьева и им подобных. Это курируется сверху, они сами все это не говорят. Кремль спускает инсинуации таким, как Жириновский, и они начинают шуметь.»

Azer Rehimov из г. Исмаиллы комментирует:«Быть толерантными и человечными можно быть по отношению к шведам, англичанам, норвежцам, литовцам и т. д., которые поймут эту толерантность и человечность, и ответят тебе тем же. В отношении русских и армян толерантность и человечность не катит. С ними надо говорить на том же языке, на котором говорят они. К сожалению, сегодняшние реалии таковы. Только язык силы, только нахрапом.»

Руфат: «Внутри Азербайджана нет проблем с русскими. Думаю и не будет. Слова для внешнего мира записаны.»

@ElyaTan_M: «Вагабзаде тоже заставил испытать испанский стыд за то, что наш соотечественник. Нужно быть выше грязных оскорблений. Но он не голос нашей страны и нашего народа, так что, чем больше заостряем внимание на всем этом, тем больше вреда себе.»

Известный азербайджанский адвокат Аслан Исмайлов пишет на своей странице в Фейсбуке:

Аслан Исмаилов: «Этот человек не представлен во власти, и то, что он говорит, является его личным мнением и правдой. Вам не нужно быть католиком больше, чем Папа Римский! Пока мы молчали о России и Иране, чтобы отношения не ухудшались, соседи обходили все клятвы и неуклонно презирали их. Пусть все знают, что нам тоже есть что сказать, и к нам нужно относиться с уважением.»

Irada Burhanova: «Лично я согласна с каждым словом Исфандияра Вагабзаде. Это был ответ настоящего бесстрашного, смелого мужчины. Почему Расим Мусабеков не отвечал, когда нас годами окружали русские. Или дедушка завещал, что нельзя возвращать ответ русскому?»

Журналист из г. Хырдалан Surxay Bilaloğlu Aliyev: «Исфандияр не должен был использовать это выражение о Большом брате, поэтому на него и напали младшие братья Большого брата.»

Mirzaliyev Ceyhun: «Ответ на выражение «8 миллионов овец» должен был быть таким. Оправдываю Исфандияр Бека.»