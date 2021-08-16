Экономист объяснил, почему госкомпании избегают работы в Крыму
Москва, 16 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Ряд крупных госкомпаний в России по-прежнему не желают работать в Крыму. Об этом 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.
«Очень интересный вопрос, почему такие крупные структуры, как ВТБ, Сбербанк, не торопятся признать Крым российским посредством своей повсеместной работы в этом регионе России. Однако здесь ответ кроется в том, что это не совсем государственные структуры», — сказал Колташов.
По его словам, государственные компании — это акционерные общества, доля в которых принадлежит государству, но полного контроля над ними нет.
«Игнорирование Крыма с их стороны, позиция эта продиктована коммерческими интересами, и она демонстрирует в какой мере национальна и государственные интересы не являются интересами частными», — сказал Колташов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители пожаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.