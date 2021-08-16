Москва, 16 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Ряд крупных госкомпаний в России по-прежнему не желают работать в Крыму. Об этом 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Очень интересный вопрос, почему такие крупные структуры, как ВТБ, Сбербанк, не торопятся признать Крым российским посредством своей повсеместной работы в этом регионе России. Однако здесь ответ кроется в том, что это не совсем государственные структуры», — сказал Колташов.

По его словам, государственные компании — это акционерные общества, доля в которых принадлежит государству, но полного контроля над ними нет.

«Игнорирование Крыма с их стороны, позиция эта продиктована коммерческими интересами, и она демонстрирует в какой мере национальна и государственные интересы не являются интересами частными», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители пожаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.