Вологда, 16 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Вологодская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, но об отмене ограничительных мер говорить пока рано. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор области Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация по приросту заболевших стабильна в течение двух недель — цифра ежедневного прироста держится на одном уровне. По количеству тяжелых больных мы наблюдаем снижение. Мы вышли на плато, но говорить о том, что мы готовы снимать ограничительные меры, пока рано», — заявилКувшинников.

По данным оперштаба, в моногоспиталях Вологодской области находятся 1099 человек. Коечный фонд занят на 81%.