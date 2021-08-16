Москва, 16 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 16 июля руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода 25-летнего центрального полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара в состав «красно-белых»: «Спартак» не интересуется Гленом Камара и тем более не ведет переговоры ни с ним, ни с его представителями», — цитирует Зеленова издание «Чемпионат».

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

Впервые в СМИ информация о возможном переходе Камара в «Спартак» появилась во время Чемпионата Европы 2020 после заявления Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна.

В прошедшем сезоне шотландского Премьершипа 2020/21 Глен Камара принял участие в 33-х матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В новом сезоне финский полузащитник сыграл в двух первых турах внутреннего чемпионата.

Также «Спартак» не будет подписывать Камара из-за лимита на легионеров. На данный момент в основном составе «красно-белых» числится восемь легионеров (Самуэль Жиго, Айртон Дантас, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Квинси Промес).