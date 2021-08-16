Белу-Оризонти, Бразилия, 16 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Бразильская метал-группа Sepultura выпустила новый полноформатный альбом под названием «SepulQuarta», сообщает портал InterMedia. В лонгплей вошло 15 новых композиций на 62 минуты хронометража.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Идея новой пластинки возникла во время прошлогоднего локдауна, когда артисты не смогли отправиться в тур в поддержку своего альбома «Quarda». Взаперти домашних стен музыканты своеобразно проводили досуг: они создали онлайн-площадку для общения с фанатами со всего мира. Новая пластинка «SepulQuarta» стала итогом многочасовых онлайн-сессий с музыкантами, которых участники группы Sepultura изначально приглашали просто исполнить несколько своих классических треков и, естественно, обменяться последними новостями.

«SepulQuarta» сохранила нам жизнь и силы в один из самых трудных периодов в истории человечества», — рассказывает гитарист группы. «Мы пригласили своих необычайно талантливых друзей поучаствовать в нашем проекте: поджемовать или просто поговорить о нашей истории, политике, спорте, философии, депрессии, окружающей среде. Здесь вы найдете уникальные исполнения песен Sepultura различных периодов нашей карьеры».