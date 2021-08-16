Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Злоумышленник в Петербурге в течение одних суток напал с целью сексуального насилия на двух женщин. В ходе второго нападения преступник был задержан при помощи случайных прохожих. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает другие возможные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Задержанный Александр Низовцев

Как сообщили 16 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 14 августа у дома 20 корпус 6 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный преступник, избив руками и ногами 29-летнюю девушку, работающую барменом, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ссадины и ушибы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), начались поиски злоумышленника.

Менее чем через сутки, в ночь на 15 августа, у дома 86 по проспекту Космонавтов в том же Московском районе, неизвестный мужчина, применив физическую силу, попытался изнасиловать 52-летнюю женщину, работающую в медучреждении уборщицей.

«Эти попытки увидели прохожие граждане и сразу сообщили о происходящем в правоохранительные органы, успев задержать негодяя, и передать незамедлительно прибывшему наряду полиции», — отметили в Главке МВД.

Задержанным оказался 38-летний безработный гражданин. Уже установлено, что именно он ранее напал и на девушку-бармена. Вторая потерпевшая женщина с переломом, ушибами и гематомами была госпитализировала бригадой скорой помощи.

Органами СКР по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками регионального управления МВД установлено, что к совершению нападений на женщин причастен Александр Низовцев, 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Ему уже предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.