Москва, 16 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Об освобождении Ольги Васильевой от должности председателя попечительского совета Российской академии образования 16 августа сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ольга Васильева

На портале опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в котором говорится: «Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».

Напомним, бывший министр просвещения России Ольга Васильева руководила попечительским советом РАО с марта 2020 г. 30 июня 2021 г. она избрана президентом РАО.