Вашингтон, 16 августа 2021, 17:47 — REGNUM Американские солдаты застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула, сообщает 16 августа Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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При этом источники не уточнили имена погибших или время и обстоятельства происшествия.
В то же время очевидцы утверждают, что видели три окровавленных тела, лежащих рядом с аэропортом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден приказал разместить в Афганистане до пяти тысяч военнослужащих США, которые будут обеспечивать безопасность при эвакуации работников американского диппредставительства в Кабуле и местных жителей, помогавших США.
Отметим, что сегодня, 16 августа, США решили направить еще тысячу военных в Афганистан для помощи в эвакуации.