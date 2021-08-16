Москва, 16 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. 16 июля новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире программы на канале «Матч ТВ» объявил список футболистов, попавших в заявку на ближайшие отборочные матчи к Чемпионату Мира 2022.

Сборная России по футболу

Состав сборной России:

Голкиперы: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Денис Макаров («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Федор Смолов («Локомотив»).

В заявку не попал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, слабо проведший начало сезона (5 матчей, 1 голевая передача).

В начале сентября сборная России проведет три встречи со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Все матчи пройдут в рамках группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет в Катаре. На данный момент сборная России с шестью очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы.