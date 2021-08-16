Казань, 16 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили свыше 4 тыс. человек, сообщает 16 августа республиканский минздрав.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Всего на сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 921 827 человек. За сутки прирост составил 4052 жителя. Вторую дозу вакцины получили 741 702 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 16 августа лабораторно подтверждены 24 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего выздоровели 21 799 ковид-пациентов, скончались 650 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению пять человек, количество летальных исходов не изменилось.

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