Саратов, 16 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Саратовской области из-за установившейся аномальной жары возросло количество пожаров. За последние 10 дней произошло четыре возгорания на полигонах минобороны, три — на землях лесного фонда. Основная часть пожаров пришлась на волжские острова, заявил 16 августа министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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По словам главы ведомства, лесники для выявления очагов горения и тушения огня применяют всю имеющуюся технику, в том числе беспилотные дроны. Удалось установить, что виновником одного из последних пожаров на острове в Вольском районе стал отдыхающий, который развел костер.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю регионального правительства Роману Бусаргину усилить техническую оснащенность пожарных служб и дополнительно закупить 40 прицепных пожарных помп.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до конца недели ожидается аномально-жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9 и более градусов.

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