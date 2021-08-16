Курган, 16 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Курганской области отменены восемь концертов Надежды Бабкиной и её ансамбля «Русская песня», которые должны были пройти в рамках 15-го фестиваля «Песни России». Об этом сообщается в паблике ансамбля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Надежда Бабкина

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

"Дорогие друзья! Фестиваль — марафон «Песни России» в Кургане и Курганской области не состоится из-за эпидемиологических ограничений. По независящим от нас причинам. Администрацией региона было принято решение об отмене мероприятий. Нам жаль, что долгожданная встреча с ценителями народной музыки и коллективами подавшими заявку на участие в фестивале — марафоне не состоится в этом году. Но мы все с оптимизмом смотрим в завтрашний день и надеемся на будущие встречи!», — говорится в официальном заявлении ансамбля «Русская песня».

Ранее сообщалось, что выступления Надежды Бабкиной планировались в Кургане, Шадринске, Катайске, Далматове, Шумихе, Белозерском, Лебяжьем и Мокроусово.