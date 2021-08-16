Сыктывкар, 16 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались десять пациентов с ковидом, всего с начала пандемии — 1340. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 15 августа число заболевших пополнили 262 жителя республики. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 99 случаев, Ухте — 48 и Усть-Вымском районе — 19. Под медицинским наблюдением находятся 7367 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус выявили у 20 765 человек, 806 ковид-пациентов скончались.