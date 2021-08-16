Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Администрация Белого дома не ожидала, что Афганистан будет так быстро захвачен террористами после вывода американских войск, сообщает 16 августа NBC со ссылкой на Джейка Салливана, советника президента США Джо Байдена.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Та скорость, с которой сдались города, была намного выше, чем кто-то мог ожидать. В том числе и сами афганцы, и многие аналитики, внимательно следившие за проблемой», — заявил Салливан.

Отметим, что администрация Белого дома еще на прошлой неделе уверенно сообщила журналистам, что у афганского правительства хватит сил противостоять террористам.

Напомним, 9 августа в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны. Уже 15 августа террористы мирно вошли в столицу Афганистана город Кабул.