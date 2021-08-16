Керчь, Крым, 16 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В городе Керчи и Ленинском районе Республики Крым на середину дня 16 августа подтопленными оставались 24 улицы, сообщили в МЧС региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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«Остаются подтопленными 24 улицы, 20 частных домовладений, 18 подвальных помещений МКД, 37 придомовых территорий (с. Багерово — 10, с. Юркино — 10, г. Керчь — 17), три СЗО — детский сад «Дюймовочка», общеобразовательная школа № 4, Керченская больница №1, а также стадион им. 50 лет. Октября в г. Керчь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильного ливня 15−16 августа в Керчи целый ряд улиц оказался под водой. Подтоплены были центральный рынок, а также оптово-розничный рынок. На 16 августа в значительной части города не работает канализация — её работу обещают восстановить с 17 августа.