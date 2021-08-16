Челябинск, 16 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан иностранец с более 320 граммами наркотиков. Об этом сообщает областной главк МВД.

Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Наркотики

По данным полиции, гражданин 1990 года рождения прибыл в Челябинск из Екатеринбурга специально для распространения наркотического средства. Он фасовал его, скал покупателей и размещал «товар» в тайниках. В Екатеринбурге у него изъяли электронные весы, а также упаковочный материал.

Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится в изоляторе. Устанавливается круг возможных соучастников задержанного.