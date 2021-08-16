Москва, 16 августа 2021, 17:25 — REGNUM Звание генерал армии присвоено 16 августа главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину.
Соответствующий указ подписал 16 августа президент РФ Владимир Путин. «Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — говорится в тексте.
Напомним, Суровикин в марте-декабре 2017 г. и в январе-апреле 2019 г. был командующим группировкой войск ВКС РФ в Сирии. В общей сложности он командовал группировкой ВКС РФ в Сирии больше года.
Путин 28 декабря 2017 г. вручил Суровикину (в то время генерал-полковнику) Золотую Звезду Героя России.
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