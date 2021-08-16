Москва, 16 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Звание генерал армии присвоено 16 августа главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину.

Mil.ru Сергей Суровикин

Соответствующий указ подписал 16 августа президент РФ Владимир Путин. «Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — говорится в тексте.

Напомним, Суровикин в марте-декабре 2017 г. и в январе-апреле 2019 г. был командующим группировкой войск ВКС РФ в Сирии. В общей сложности он командовал группировкой ВКС РФ в Сирии больше года.

Путин 28 декабря 2017 г. вручил Суровикину (в то время генерал-полковнику) Золотую Звезду Героя России.