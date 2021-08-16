Атланта, США, 16 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Описание долгожданного альбома американского рэпера Канье Уэста «DONDA» было обновлено в стриминговом сервисе Apple Music, сообщает аккаунт Photos Of Kanye West в твиттере.

Jason Канье Уэст

Альбом «DONDA», который должен стать десятым в дискографии Канье, следует за релизом 2019 года «Jesus Is King» и первоначально мог выйти еще в разгар пандемии в июле 2020 года, но позднее дата была смещена на год вперед. Планировалось, что альбом наконец увидит свет в конце прошлого месяца, но по прошествии двух презентаций на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте и двух отложенных дат релиз так и не появился в сети.

Поклонники надеются, что альбом выйдет в этом месяце, и новое описание альбома в стриминговом сервисе Apple Music намекает на это.

https://twitter.com/PhotosOfKanye/status/1426648230939475968

Ранее сообщалось, что американский рэпер продолжает работу над новой пластинкой и даже планирует сменить временное место жительство для погружения в процесс написания музыки.