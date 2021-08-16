Саратов, 16 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Саратове расследование массовой драки со стрельбой неожиданно вывело следователей на депутата областной думы Николая Бондаренко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Драка

«Один из участников этого побоища — хорошо известный в криминальных кругах Фаик Мамедов — его часто видели в компании с Бондаренко. Более того, народного избранника почему-то окружают люди с криминальным прошлым, которые до сих пор остаются на свободе. Он даже берет их на встречи с избирателями, словно подчеркивая, чьи интересы собирается представлять», — сообщает телекомпания РЕН ТВ.

По утверждению телеканала, депутат Николай Бондаренко также общается с одним из криминальных авторитетов Саратова «Кешей» — Андреем Сторожевым, и не только в барах и на семейных встречах. Он даже помог ему оформить партийный билет КПРФ. В комментариях под публикацией об этом в соцсети, Николай Бондаренко, якобы, написал: «Поздравляю, товарищ!», и получил благодарность Андрея Строжевого: «Спасибо, родной, большое! Все благодаря тебе».

Удостоверение выдано одним из московских отделений КПРФ. С последующим представлением Андрея Сторожева руководству партии. Такое событие, конечно, отпраздновали в столичном баре, утверждает РЕН ТВ.