Ярославль, 16 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Ярославской области в последние дни жители всё чаще выкладывают в социальные сети фотографии, на которых они держат на ладони богомолов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография Андрея Козинцева (группа «Это Ярославль, детка (Типичный Ярославль") в Facebook Богомол в Ярославле

Как рассказал старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов, появление нетипичных для средней полосы насекомых обусловлено не только жаркой погодой, но и человеческим фактором.

«Помимо жаркой погоды появление богомолов у нас может быть связано и с приездом большого количества большегрузных машин с арбузами, дынями и томатами с юга. Как известно, одним из факторов вселения чужеродных видов является завоз с транспортом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMДмитрий Власов.

Как рассказал Дмитрий Власов, пока случаев встречи с экзотическим насекомым немного — всего 3 или 4. Также энтомолог отметил, что пока ярославским специалистам не удалось изучить появившийся в регионе вид насекомого. Энтомологи попросили граждан при случае посадить пойманного богомола в баночку и связаться с ними.