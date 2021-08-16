Тверь, 16 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Тверской области 7800 жителей направили заявления на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ, продолжают формироваться, причём мероприятия распространяются и на садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

«Реализация программы газификации — это повышение инвестиционной привлекательности региона. Газификация необходима для промышленных предприятий, сельского хозяйства. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

С предложением бесплатно подводить газ к границам домовладений ранее выступила партия «Единая Россия», оно было поддержано президентом Владимиром Путиным после того, как губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области.

Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение. Планируемый срок завершения работ по догазификации таких домовладений — конец 2022 года.

Заявление на включение в план-график можно подать в филиалах «Газпром газораспределение Тверь», органах местного самоуправления. Заявки принимаются также на электронном портале Единого оператора газификации connectgas.ru. Сейчас он доступен со стационарных компьютеров, полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года. Через портал можно направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения, отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Тверская область подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. С 2021 по 2025 годы в регионе в рамках программы планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Газ придет в 10 ранее негазифицированных районов юго-запада и северо-востока Верхневолжья. В 2021 году планируется завершить газификацию посёлка Жарковский, здесь одновременно строятся межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые газовые сети. В Сонковском и Старицком районах, а также в посёлке Молоково и городе Красный Холм работы должны быть закончены в следующем году. Всего в 2021 году строительно-монтажные и проектные работы ведутся по 26 объектам со сроками завершения в 2021—2024 годах. Планируется завершить строительство 14 объектов, часть из них уже сдана, ряд находится в высокой степени готовности.