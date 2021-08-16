Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 16 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Комитет по защите прав сербов в Федерации Боснии и Герцеговины (автономия в составе БиГ) намерен помочь соотечественникам, которые владеют земельными участками на территории федерации, не потерять свое имущество из-за законов, которые действуют в автономии. Об этом 16 августа сообщил председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ Джордже Раданович.

Provincial.md Земля

Раданович пояснил, что в соответствии с законодательством Федерации Боснии и Герцеговины, если серб владеет земельным участком, но не проживает на территории автономии и не предъявляет доказательств того, что земля принадлежит ему, и при этом бошняк или хорват обрабатывает этот участок более 20 лет, то последний получает право собственности на землю, ранее принадлежавшую сербу.

«Комитет по защите прав сербов в Федерации БиГ призывает всех сербов, которые владеют землей на территории Федерации, обратиться к нам за юридической помощью», — предает агентство СРНА слова Радановича.

Напомним, что с необходимостью отстаивать право собственности на землю в Федерации БиГ столкнулись те сербы, которые во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы были вынуждены покинуть территорию республики.