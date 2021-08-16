Черкесск, 16 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесию доставлена очередная партия вакцины против коронавируса. На этот раз это «Спутник Лайт». Всего в регион поступило 10 500 доз вакцины, сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Напомним, вакцина «Спутник Лайт» — однокомпонентная. Её будут использовать для прививок тем, кто уже переболел COVID-19, либо для ревакцинации.

Ранее сообщалось, что Карачаево-Черкесия в последнее время нарастила темпы вакцинации, ежедневно на прививочные пункты приходят в среднем около 1000 человек. Республика вошла в тройку лидеров по темпам прививочной кампании наряду со Ставропольем и Чечней. В оперштабе отметили, что особенно активно идет вакцинация в Зеленчукской и Карачаевской больницах.

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