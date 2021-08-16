Богучар, Воронежская область, 16 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Тело малолетнего ребёнка с телесными повреждениями обнаружено в одном из жилых домов посёлка Вишнёвый Богучарского района Воронежской области 12 августа. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе прокуратуры.

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Кантемировским МСО СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ход расследования которого поставлен на контроль в прокуратуре области. Как уточнили в СУ СКР по региону, по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель. Задержанные пояснили, что 12 августа они оставили пятимесячного сына без присмотра, а когда вернулись домой, то обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. О случившемся девушка сообщила своей бабушке, а затем вместе со своим сожителем скрылась. Согласно выводам экспертов, причиной смерти малыша стала асфиксия.

Прокуратура начала проверку работы районных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьёй погибшего. Уже выявлены «существенные просчёты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, ОМВД России по Богучарскому району, а также интернатного учреждения, в котором обучались родители погибшего».