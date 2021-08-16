Москва, , 17:09 — REGNUM Уход американцев из Афганистана — это их провал в краткосрочном плане, но успех в стратегическом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. По его словам, США ушли из Афганистана, прекрасно понимая, чем это все закончится, и рассчитывая таким образом насолить всем региональным державам.

Афганистан (сс) Todd Huffman

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«Вопрос о передаче власти обсуждался и готовился несколько лет, — сказал Кагарлицкий. — Но схема процесса была совершенно другая. Американцы хотели создать некое переходное коалиционное правительство с участием талибов (членов организации, запрещенной в России). Об этом говорилось совершенно открыто. Другой вопрос в том, что они прекрасно понимали, что те, кого они включат в это переходное правительство, будут отданы талибам (членам организации, деятельность которой запрещена в РФ) на растерзание. Это вопрос времени. Более того, уход американцев из Афганистана в плане геополитики наименьший ущерб наносит именно США. А наибольший ущерб — всем остальным. Кроме, разве что, Пакистана. А остальные? Иран — традиционный противник США, Китай тоже не является большим другом США. А на севере республики Средней Азии, которые являются партнерами России в военно-политическом отношении».

Поэтому, как пояснил Кагарлицкий, уходя из Афганистана и оставляя там точку нестабильности и источник проблем для всего региона, США делают «замечательный подарок» всем соседям Афганистана, с которыми США не очень дружат.

«И Афганистан, возглавляемый талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ), представляет гораздо больше проблем для Китая, России и Ирана, чем для США, — сказал эксперт. — Но проблема США оказалась в другом».

Как заявил Кагарлицкий, американцы утратили контроль над процессом, и он приобрел скандально катастрофичный характер, который бьет по престижу США.

«Вместо того, чтобы планомерно и аккуратно сворачивать операцию и уйти безо всякого шума, им пришлось бежать с крыши посольства на вертолетах. Как в Сайгоне. И визуально это вызывало очень неприятные ассоциации. Операция превратилась в позорный провал. И краткосрочно они очень сильно проиграли. Но стратегически все идет по плану, хотя план идиотский. Они создали проблемы для нескольких региональных держав, не задумываясь о том, что делать, если региональные державы не смогут решить эти проблемы», — подытожил Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден продолжает настаивать на правильности своего решения вывести американские войска из Афганистана.

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