Мурманск, 16 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся 11,7 тысячи человек, более тысячи пациентов — в стационарах медучреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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"По информации министерства здравоохранения Мурманской области, тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе сохраняется. На утро 16 августа общий коечный фонд для стационарного лечения ковид-пациентов составляет 1 409 коек. Из них 1 006 обеспечены кислородными установками, в том числе 123 — аппаратами искусственной вентиляции легких. Свободный коечный фонд составляет около 20%», — сообщили в штабе.

За последние сутки в регионе было выявлено 207 носителей коронавируса, 84 из них — в областном центре.