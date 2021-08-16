Вашингтон, 16 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. США были вынуждены на время приостановить эвакуацию граждан из столицы Афганистана Кабула из-за хаоса, который возник на взлетной полосе, сообщает 16 августа Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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На данный момент американская сторона пытается расчистить поле.

Напомним, что после того, как террористы заняли Кабул, в столице наступила паника и местные жители побежали в аэропорт, чтобы покинуть страну. Афганцы массово выбежали на взлетную полосу к американским самолетам, требуя, чтобы их вывезли из страны. Они отчаянно цеплялись за самолет, даже когда он находился в движении. Это привело к нескольким смертям в результате падения.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительное наступление радикального и запрещённого в России движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началось при эвакуации оккупационного контингента США. Бегство американцев и их афганских клиентов по степени драматизма напомнило многим столь же печальный и позорный для Вашингтона эпизод эвакуации из Вьетнама.

При эвакуации американские военные открывали огонь, пытаясь сбить панику. Известно о человеческих жертвах. Исламисты уже заняли президентский дворец, номинальный лидер Афганистана сбежал в Узбекистан. Россия сохраняет дипломатическое присутствие в охваченной гражданской войной стране.