* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Исключение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических организаций возможно с одобрения Совета Безопасности ООН и при определённых условиях, заявил 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире «России 24».

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

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Эти условия заключаются в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны так действовать, чтобы всем странам СБ ООН стало очевидно, что они «готовы вести себя, условно говоря, цивилизованно».

Процедура вывода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористов, если вышеуказанное условие будет соблюдено, начнётся с соответствующей резолюции, которую примет СБ ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются фактическими правителями в Афганистане. Они захватили власть силой: при этом президент страны Ашраф Гани отказался от своего поста и бежал в Таджикистан.