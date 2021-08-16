Ярославль, 16 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Ярославле скончался известный российский спортсмен, многократный обладатель кубка мира по русским шашкам, вице-президент Федерации шашек России Владимир Скрабов. Об этом сообщила Федерация шашек России.

Фото страницы Владимира Скрабова в Facebook Владимир Скрабов

Владимиру Скрабову было 46 лет.

«Владимир Васильевич — двукратный чемпион мира и многократный чемпион России по русским шашкам. Подготовил большое количество кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Владимир Васильевич принимал активное участие в общественной деятельности шашечного движения. Занимал должности вице-Президента Федерации шашек России, Президента Федерации шашек Ярославской области, а также участвовал в подготовке спортсменов с ограниченным возможностями», — сообщает федерация.

Причина смерти не сообщается. Федерация шашек России выражает соболезнования родным и близким.