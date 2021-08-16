Москва, 16 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают трёхкратного увеличения туристического потока из России в Египет после увеличения числа авиарейсов. Об этом заявил 16 августа вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пляж в Хургаде

«Если раньше было максимум 20 рейсов в неделю, то с 27 августа их будет 60. Это означает, что в три раза увеличится и турпоток», — приводит его комментарий РИА Новости.

Горин также отметил, что возобновление авиарейсов в Египет из российских регионов позволит путешественникам не тратить лишние деньги на перелёт до Москвы, а отправляться на курорты напрямую из своего города.

«Это позволит в разы увеличить предложение по Египту и сделать курорты этой страны более доступными», — подчеркнул вице-президент АТОР.

Как ранее передавало ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с коронавирусом было принято решение об увеличении числа регулярных авиарейсов в пять стран, включая Египет. С 27 августа российским авиакомпаниям разрешено выполнять ещё по десять рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и по рейсу в неделю из других российских городов, где возобновлены зарубежные полёты.