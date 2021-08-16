Москва, 16 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. США управляют международной торговлей, присваивая тем или иным государствам статус страны с рыночной экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал новость о том, что американское министерство торговли пообещало провести расследование и выяснить, соответствует ли российская экономика критериям рыночной.

Из личного архива Б.Кагарлицкого Борис Кагарлицкий

«Присвоение статуса рыночной экономики со стороны США — это инструмент управления международной торговлей, — сказал Кагарлицкий. — На самом деле речь ведь не идет о том, является ли та или иная экономика рыночной или нет. Речь идет о том, что если статус предоставлен, то там одни условия торговли, а если нет, то можно вводить заградительные тарифы разного рода, пошлины и прочие меры, которые вроде бы должны соответствовать принципам защиты «хорошей», рыночной экономики США от нечестной конкуренции со стороны других экономик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что США, скорее всего, пока только грозят РФ лишить ее статуса рыночной экономики.