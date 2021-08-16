Москва, 16 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года откроется экотропа будущего московского парка «Яуза», сообщает 16 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экотропа в Серебряном бору

Как рассказал вице-мэр столицы Пётр Бирюков, экотропа будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

«Её общая протяженность составит 1,2 км, ширина — три метра. Такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка», — рассказал заместитель мэра.

По его словам, территория пользуется популярностью среди местных жителей уже сейчас, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и даст возможность спускаться к воде.

В экотропу интегрируют несколько смотровых площадок с лавочками и качелями.