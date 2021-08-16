Владикавказ, 16 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Северной Осетии нашли тело туристки, которую унесло селевым потоком, сошедшим 10 августа. Палатка с двумя туристами была установлена в пяти километрах от пограничного поста на тропе для восхождения на гору Казбек.

Сель

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в горах сошел сель, снося все на своем пути, в том числе и палатку, которую смыло в реку Геналдон в Кармадонском ущелье. По данным регионального управления МЧС, 16 августа поиски завершены, тело 62-летней туристки из Ленинградской области обнаружили в пойме реки Геналдон рядом с бывшим санаторием «Кармадон», пишет «Интерфакс».

Напомним, ЧП в горах Северной Осетии произошло шесть дней назад. Находившемуся в палатке мужчине удалось спастись, а женщину искали с 10 августа При этом поиски осложнялись из-за продолжающегося схода селевых масс с крупными элементами горной породы и каменными валунами, сообщили в МЧС.